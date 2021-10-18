انخفاض منسوب النيل الأزرق وتشغيل طلمبات الري بسنار





انخفض منسوب مياه النيل الأزرق بحوض النيل بولاية سنار جنوب خزان سنار اليوم انخفاضاً كبيراً حيث سجل صباح الاثنين بمدينة سنجة 15،30 متراً بانخفاض 88 سنتمتراً عن منسوب الأمس. وعادت طلمبات الري إلى الدوران لري المشاريع الزراعية المروية في أكثر الأوقات حاجة للري بعد توقف الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والمحاصيل في مراحلها الأخيرة. وأوضح المهندس عبدالله محمد آدم وزير البنى التحتية المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارىء الخريف وفق ـ”سونا ” أن الاتصال بوزارة الري قد أثمر في بدء انخفاض المناسيب منذ نهار الأمس ، مشيراً إلى أن المناسيب ستوالي الانخفاض بعد انخفاض الوارد من محطة الديم على الحدود السودانية الاثيوبية مع توقع استيعاب خزان الروصيرص لذلك الوارد من المياه خلال الفترة المقبلة، وقال أن طلمبات مشاريع السوكي الزراعى قد تم تشغيلها منذ ليلة الأمس وذلك لري المحاصيل الزراعية من أجل زيادة الإنتاج.

الخرطوم ( كوش نيوز)