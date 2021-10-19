مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد مشروع يمنع تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان لا يوافق عليها المكون المدني





أقرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الامريكي قبل قليل مشروع اعتمادات العام المالي 2022 .

ونص مشروع الاعتمادات على منع اي مساعدات عسكرية أمريكية تقدم إلى السودان دون موافقة المكون المدني في الحكومة الإنتقالية ولأغراض محددة منها اصلاح القطاع الامني.

وشدد المشروع على أنه لا يجوز إتاحة أي من الأموال المخصصة بموجب الباب الرابع من هذا القانون للمساعدة العسكرية للسودان إلا بموافقة السلطات الانتقالية المدنية ذات الصلة ، وفقط لـ: (أ) التعليم العسكري الدولي الموسع والتدريب والتعليم العسكري المهني ؛ (ب) إصلاح قطاع الأمن.

‏و (ج) المساعدة في دعم تنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية جوبا للسلام ، واتفاقية السلام الشامل ، والترتيبات المتبادلة المتعلقة بقضايا ما بعد الاستفتاء المرتبطة بهذه الاتفاقية ، أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان.

باج نيوز