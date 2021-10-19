مجموعات تغادر اعتصام القصر وتتهم الجهات الداعية بخداعهم





قالت مجموعات مشاركة في اعتصام القصر الجمهوري بالخرطوم، قادمةً من محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض، إنّ الدعوة التي قدّمت لهم للمشاركة في اعتصام القصر، بغرض المطالبة بتحسين ومعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية والخدمية للمحلية.

وذكروا أنّ أصحاب الدعوة وعودهم بوضع حدٍ لمعاناتهم فور وصولهم للعاصمة.

وأكّدوا، إنّهم غير معنيين بالصراع السياسي أو الاعتصام.

وقالوا إنّ الجهات التي دعتهم للاعتصام مارست حقهم خداعًا، وإنّهم تعرّضوا لمصاعب جراء الإهمال، وقرّرت المجموعة مغادرة الاعتصام فور اكتشاف الخديعة.

باج نيوز