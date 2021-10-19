جعفر حسن: لا نجامل ولا نحتاج لوساطة في الإلتزام بالوثيقة الدستورية





قال جعفر حسن الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير إنهم لا يجاملون ولا يحتاجون لوساطة في قضية الالتزام بالوثيقة الدستورية وقضية التحول المدني الديموقراطي.

وأضاف جعفر, ردا على دعوات مجموعة التوافق الوطني للخروج في تظاهرة يوم 21 أكتوبر هو عمل من أعمال الفلول.

وأكد بأن الشعب السوداني أوعى من أن ينجر في المواجهات والعنف، وأوضح أن النظام النظام البائد كان يخوف الناس بمثل هذه الحشود والدعاوي وذهب إلى مذبلة التاريخ.

الخرطوم (كوش نيوز)