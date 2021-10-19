في أول حوار بعد الهجوم عليه صلاح ولي: لم يتم طردي من منزلي ببري..





تغنيت في اعتصام القصر بدون قروش..

أنا الجبت حمدوك بـ(شكراً حمدوك)

أنا زي الجيش ومحمود عبد العزيز

واجه الفنان الشاب صلاح ولي، هجوماً شرساً في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مشاركته مؤخرًا بالغناء في اعتصام القصر، وترددت أحاديث بطرده من منزله بواسطة ثوار بري بسبب مشاركته في اعتصام القصر، وأحاديث أخرى بشروع أسرة الشاعر محجوب شريف لتحذيره من ترديد أعمال والدهم والكثير.

وجهنا له خلال هذا الحوار عدداً من الاتهامات التي طالته للإجابة عليها… نتابع ما جاء فيه:

*#بداية…كيف تمت دعوتك للمشاركة بالغناء في اعتصام القصر وكم المبلغ الذي دفع لك مقابل الغناء* ؟

تمت دعوتي كأي فنان ولبيت الدعوة وشاركت بالغناء بدون مقابل مادي.

# *اتهمك البعض بالمتاجرة بقضايا الوطن واعتبرت مشاركتك خيانة للثوار*؟

أبداً.. أنا فنان ملك الشعب السوداني أغني لكل شخص طلبني.. أنا (حق الكل).

# *هناك تناقض واضح.. تغنيت للثوار في اعتصام القيادة والآن تغني في اعتصام القصر*؟

أنا غنيت (شكراً حمدوك) في كل حفلاتي وأنا الجبت حمدوك بـ”شكراً” حمدوك وحتى الآن أغني لحمدوك وأقول شكراً حمدوك، وأنا مع الثوار أغني لكل السودانيين، وغنيت في اعتصام القصر لأنهم أيضاً سودانيون.

# *يبدو أنك تميل مع الكفة الراجحة (مع كل حكومة)؟*

اختلاف الحكومات ما عندي بيهو شغلة.. غنيت للمدنية وللتمرد والمعارضة والحركات المسلحة والجيش والشرطة …الخ

# *هل لديك انتماء سياسي*؟

أبداً.. ما عندي أي انتماء سياسي ولا اتبع لأي حزب، أنا سوداني زي الجيش وزي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، انا ملك الشعب السوداني.

# *هل تم طردك من منزلك بواسطة ثوار بري بعد مشاركتك في اعتصام القصر*؟

أبداً… دي شائعات مغرضة هدفها الفتنة، الحمد لله الآن موجودٌ في بيتي في بري وسط أسرتي وناس بري كلهم أهلي وناسي.

# *بعد الهجوم الأخير عليك… هل أبلغتك أسرة الفنان الراحل حمد الريح بإيقافك من ترديد أعمال والدهم كما تردد*؟

غير صحيح لم يحدث ذلك، وقريبا أحيت حفل زواج ابنته، بيننا كل حب واحترام.

# *ردّدت في اعتصام القصر أغنية (يا شعباً تسامى) للشاعر الراحل محجوب* *شريف.. هناك أحاديث متداولة عن شروع أسرة الراحل لمنعك من ترديد أغنياته*؟

غنيت للراحل محجوب شريف لأنه شاعر الشعب، محجوب وطن وما تردد عبارة عن شائعات لا صحة لها.

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