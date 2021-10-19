شاهد بالصور: في تقليعة جديدة.. طلاب بجامعة كردفان يرتدون أزياء الأجيال السابقة ويتصدرون التريند بمنصات التواصل





في تقليعة جديدة ومختلفة عن غيرها ظهر مجموعة من طلاب جامعة كردفان حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهم يتزينون بالأزياء التي كان يرتديها الآباء في الماضي آحيائا لثقافتهم التي كادت أن تنعدم الآن ولايتمسك بها سوا القليل من الشباب الذين تفوق أعمارهم الثلاثينات.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد حاول الطلاب من خلال تلك الصور عكس ثقافات أجيال السبعينيات والثمانينيات وتذكر تلك السنوات الجميله.

رواد مواقع التواصل أبدو الإعجاب بالطلاب وشغفهم في إعادة إحياء الثقافات القديمة حيث طالب بعضهم بضرورة العودة إلي تقليد الأجيال السابقة والاقتداء بهم في الأزياء .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)