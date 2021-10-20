اتهم البرهان وحميدتي بإقامة اعتصام القصر .. الأصم: حل الحكومة وتوسيع المشاركة هو الباطل الذي أريد به باطل أكبر





قطع القيادي السابق بتجمع المهنيين د.محمد ناجي الأصم، بعدم إمكانية عودة السودان لحكم النظام السابق أو العسكر.

وقال الأصم في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ـ فيسبوك، “واهم من ظن أن السودان يمكن أن يعود لحكم العسكر أو الفلول مجدداً، وعليه أن يفهم ذلك جيداً إن كان من يفكر ويرتب لذلك موجوداً داخل أو خارج السودان”.

وشدد على أن الوثيقة الدستورية وضعت المؤسسة العسكرية في شراكة مع قوى الحرية والتغيير لتحقيق شروط الانتقال الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وأضاف”وعلى البرهان وحميدتي الذين يقيمون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري اليوم أن يعلموا أنه لن يغير شيئاً”.

وتابع “فلا حل الحكومة ولا توسيع المشاركة وهو الباطل الذي أريد به باطل أكبر سيحدث، باطل أكبر متمثل في تغيير موازين الانتقال لصالحهم عبر إضافة مجموعات جديدة من أحزاب النظام المباد لقوى الحرية والتغيير، أو حتى محاولة تزوير لافتتها ظناً منهم أن ذلك هو الطريق لتجاوز التزامات الوثيقة الدستورية والتي في مقدمتها هيكلة القطاع الأمني، تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية وتسنم المدنيين لرئاسة مجلس السيادة”.

صحيفة الحراك السياسي