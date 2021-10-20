أسعار الموز تنخفض في الخرطوم لسبب غريب





انخفضت أسعار الموز في أسواق العاصمة الخرطوم بأكثر من 30 في المئة خلال الأيام الأربع الماضية بعد ارتباطه باعتصام قوى الحرية والتغيير “منصة التأسيس” في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم منذ السبت.

وقال تاجر فواكه في السوق المركزي بالخرطوم لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه وعلى الرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار معظم أنواع الفواكه في الأسواق، إلا أن تراجعا مفاجئا في الإقبال على الموز من المستهلكين دفع التجار إلى تخفيض أسعاره بشكل ملحوظ.

واجتاحت وسائط التواصل الاجتماعي حملة ساخرة بعد نشر صور عديدة تظهر توصيل كميات ضخمة من الموز لتغذية المعتصمين في الساحة الخارجية للقصر .

ونظرا للوجود الكثيف للموز بشكل يومي في ساحة الاعتصام، فقد دعا ناشطون معارضون لمطالب المعتصمين الداعية لحل الحكومة لمقاطعته كإجراء احتجاجي رمزي على البذخ المستفز في ساحة الاعتصام في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة؛ بل طالب البعض بمقاطعته نهائيا نظرا لارتباطه بمجموعة القصر بحسب تعبيرهم.

صحيفة الصيحة