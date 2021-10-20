وجدي صالح: إقامة دولة المواطنة هي هدف الثورة





أكد الاستاذ وجدي صالح عبده عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 وإسترداد الأموال أن إقامة دولة المواطنة هي هدف الثورة .

وقال إن تحريف الكلم وإخراجه من سياقه هو حملة اعلامية يقودها الفلول وحلفاؤهم مشيرا الى تداول الفلول فى مواقع التواصل الاعلامي وصمه الموجودين فى اعتصام القصر بخطاب عنصريّ.

وقال وجدي ” نموت ولا نرتد عن اهداف الثورة وشعاراتها ونحترم كل مكونات الشعب السوداني ونعتز بها دولة المواطنة التي ننشدها دولة لا تمييز فيها لا بسبب دين أو لون أو عرق أو جهة أو إقليم أوقبيلة أو اصل اجتماعي أو اقليمي أو انتماء سياسي”. واضاف ان الاختباء خلف مثل هذه الخطابات لا تجدي فدولة المواطنه هي حلمنا .

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