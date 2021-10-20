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وجدي صالح: إقامة دولة المواطنة هي هدف الثورة
أكد الاستاذ وجدي صالح عبده عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 وإسترداد الأموال أن إقامة دولة المواطنة هي هدف الثورة .
وقال إن تحريف الكلم وإخراجه من سياقه هو حملة اعلامية يقودها الفلول وحلفاؤهم مشيرا الى تداول الفلول فى مواقع التواصل الاعلامي وصمه الموجودين فى اعتصام القصر بخطاب عنصريّ.
وقال وجدي ” نموت ولا نرتد عن اهداف الثورة وشعاراتها ونحترم كل مكونات الشعب السوداني ونعتز بها دولة المواطنة التي ننشدها دولة لا تمييز فيها لا بسبب دين أو لون أو عرق أو جهة أو إقليم أوقبيلة أو اصل اجتماعي أو اقليمي أو انتماء سياسي”. واضاف ان الاختباء خلف مثل هذه الخطابات لا تجدي فدولة المواطنه هي حلمنا .
سونا
8 تعليقات
نموت ولا نرتد
يسمع منك رب السما
اذا انت ما عندك مشكلة مع اي عرق او دين او انتماء سياسي طيب المابشبهوك ديل منو؟؟؟
وجدى من المكون النوبى يعنى عروبة ممزوجة بدم الزنوج الحارة كما غنى كبير النوبة وردي ولا يزايد عليهم احد
یافاجر یاملحد اکبر عنصر واکبر عدو لادارة الاهلیه ورجال الدین وعساکر وعین شعب الذی تنتمی الیهم یاملعون
كلامك متناقض بصورة مقززة يعني تقول لا تمييز بسبب الانتماء السياسي ونفس المقال تسخر من الإسلاميين بعبارة الفلول.
لو كنت تقصد الانتماء السياسي عليك احترام انتمائهم
لو كنت تقصد العمل مع نظام البشير فأنت ومناع عملتوا مع نظام البشير لآخر لحظة .
احترم عقولنا وخليك في ديكتاوريتك نحترمك بيها زي صاحبك صدام.
الا انت ما تتكلم عن المواطنة لانو البتعمل بيهو لجنتك دا ما ليهو أدني علاقة بالمواطنة والقانون وأنا ووانت وونحن والشعب عارفين كدا كويس.
خلي زول غيرك في الحكومة يقول كلامك دا الكلام ده ما يشبهك يا زول
لو في دولة قانون ومواطنة كان لجنتك كلها في السجن لانو صادرت أغراض ناس لسة ما صدر فيها حكم نهائ وفصلت ناس من وظائفهم بدون قانون ولم تتاح لهم فرصة ليعرفوا لماذا تم فصلهم.
وصلت مرحلة تمنع الناس من التجمع بحجة فلول.
عينت ناس في لجنتك بدون مناقشة.
احسن تسكت وتختفي لحدي ما الناس تلقي ليك مخرج سياسي لانو القانون ودولة المواطنة بتخرب بيتك مت تقول الناس جاهلة بالقانون لا يا مان
لو في دولة قانون ومواطنة كان لجنتك كلها في السجن لانو صادرت أغراض ناس لسة ما صدر فيها حكم نهائ وفصلت ناس من وظائفهم بدون قانون ولم تتاح لهم فرصة ليعرفوا لماذا تم فصلهم.
وصلت مرحلة تمنع الناس من التجمع بحجة فلول.
عينت ناس في لجنتك بدون مناقشة.
احسن تسكت وتختفي لحدي ما الناس تلقي ليك مخرج سياسي لانو القانون ودولة المواطنة بتخرب بيتك مت تقول الناس جاهلة بالقانون لا يا مان