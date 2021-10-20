أبرزهم حسين الصادق فنانون يرفضون الإغراء بالمال للمشاركة في اعتصام القصر





رفض عدد من الفنانين والممثلين الذين قدمت لهم الدعوة للمشاركة بالغناء في اعتصام القصر تلبية الدعوة، مشيرين إلى أنه تم إغراؤهم بالمال مقابل المشاركة في الاعتصام، وأوضحوا سبب الرفض بأنه خيانة لمبادئ وأخلاق الثورة، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن مبادئهم مقابل المال.

ضد تفويض العسكر

الفنانة فاطمة عمر قالت: (الموضوع ما تدفع كم عشان أجي أغني ليك هناك يا عزيزي، الموضوع أكبر من كده، نحن عندنا قضية بلد مكبل بالسلاسل، أنا ضد تفويض العسكر)، واختتمت: (هذه الأرض لنا ، تسقط لمن تظبط).

الغناء فوق دماء الشهداء

من جانبه برر الفنان النوبي، أمجد صابر، عدم مشاركته: (أنا لن أبيع وطني تجاه المال، ولن أشارك مشاركات لا ترضي الشعب السوداني، لا ولن أغني وأشارك فوق دماء الشهداء، وكفي بالعبث الحاصل، ما ممكن يشغلوا أغنيات نبوية، ويحاولوا يشتروا الفرق النوبية والفنانين بالمال).

مال قارون

فيما أكد الممثل جلواك: (لن أدعي النضال، لكن هي رسالة الذين أغروني، لن أشارك في هذا الاعتصام ولو دفعتم مال قارون).

من الشعب ومعه

في الوقت الذي نفى فيه الفنان حسين الصادق الشائعة التي نُشرت على (تويتر) عن أحيائه حفلاً في محيط الاعتصام بقوله: (أنا ما عندي أي حساب في (تويتر) ، وأنا من الشعب ومع الشعب).

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني