مشكلة الرباعي الحاكم الشهير في الأسافير بـ”أربعة طويلة” إنه يلعب لعبة خطاب الكراهية والتخوين
قحت الرباعي الحاكم في سبيل تعزيز مغانمها في السلطة تريد حشر شارع 21 أكتوبر في جيبها لتفاوض به ، ولذلك تفهم لماذا لا يريدون التفاوض الأن مع العساكر ومع قحت 2 إلا بعد تظاهرة 21 أكتوبر كما قال إبراهيم الشيخ.
¤ لكنهم هذه المرة لا يستطيعون التخفي وراء صفحة تجمع المهنيين, فقد ظهر المستور وعاد التجمع/ الصفحة لمنابته الحزبية يساراً واتحاديين بعد عملية الانقسام الشهيرة.
¤ ولا يستطيعون كذلك الاختباء وراء دماء الشهداء لخلق ٣٠ يونيو جديدة.. فقد باعوا الشهداء في صفقة الكراسي التي جلسوا عليها على مدى عامين، وظل هتاف الشباب يطاردهم (قحاتة باعوا الدم..)!
¤ ولا يستطيع الرباعي الحاكم هذه المرة في الاختباء كذلك وراء شعارات التحول الديمقراطي, فقد تم اختبارهم على مدى عامين ولم يقدموا لهذا التحول مجلساً تشريعياً ولا مفوضيات ولا محكمة دستورية!
¤ مشكلة الرباعي الحاكم الشهير في الأسافير بـ”أربعة طويلة” إنه يلعب لعبة خطاب الكراهية والتخوين والاستفزاز والتقليل من قدر مُخالفيه داخل ميدان قوى الحرية والتغيير نفسها لا في ميدان الكيزان والفلول كما تعود دائماً, وهنا يكمن الخطر في خطاب وجدي صالح ومن يُناصروه.
¤ في سبيل البقاء في سلطة مطلقة لا مقيدة, سيركب الرباعي الحاكم كل صعب وذلول.. وتجارتهم الرائجة هي الدم, ولذلك سيحرصون على دفقه ثم يحشرون الجثامين في ثلاجات الموتى ويسيل الدم خارج أبوابها وهم يمضون إلى القصر الجمهوري يُساومون ويبتسمون ويضحكون ويُحدِّثونكم من جديد عن نموذج الشراكة الناجح والملهم!.
الطاهر التوم
7 تعليقات
وانت منو أصلاً
انت لسه لابد فى تركيا مع بقية لصوص الانقاذ الشاردين!!!!!
استغرب ردود كيلة وقرفان لشخصنة الموضوع فكلام الرجل سليم ومنطقي لكن ما عندكم رد موضوعي اسكتوا مش لاذم تنشروا تعليقاتكم في كل شي وتردوا علي اي زول. .ودا سبب فشل الديمقراطيه التي تدعيها قحت ومن شاكلها
يحشرون الشارع,ثم يحشرون الجثامين.. تبآ لكم بني كوز ياحاشر يامحشور وتنسون يوم الحشر..!وهنا يكمن ,الخطر, الخطرفي خطاب وجدي صالح الذي يريد حشر شارع 21 أكتوبر في دبر الكيزان.. في كل الهيصة والزنبريطة دي الكوز ده أب جسمآ خرش مافيهو ما شايف إلا وجدي..الحشار..والحشر,,عليك بالفازلين لو اللجنة مرت بهنا ياناس,,الشروق مرت من هنا..!
اصلك فاهم لكن حكاية الدم دي ما متفق معاك فيها المطلوب وعي أكبر من حجم حمدوك وقحت
اختشي يا الطاهر التوم
الكوزنه سلوك وسلوك الإقصاء لما هو غير مؤتر وطني
من الذي عطل المجلس التشريعي من الذي عطل المحكمة الدستورية من الذي عطل اختيار النائب العام ورئيس القضاء
الكوزنه سلوك يا الطاهر لا تؤمن بالديموقراطية ولا التعدد
ولا يستحون في لي زراع الحقيقة
اختشي
سوداني وطني غيور العجبو عجبو والماعجبو يشرب من البحر
ياقحاحيت ١ سرطان السودان. وعلاجكم قرب.
#ترك مرق مناوي مرق جبريل مرق تمازج مرق جشي مرق.