الحكومة: الاتصالات مع الناظر تِرك مستمرة في جو إيجابي





أكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، رئيس اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء لمواصلة الجهود للوصول إلى تفاهمات تفتح الطريق لمعالجة أزمة شرق السودان، أن اللجنة على اتصال برئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تِرك الذي أبدى ترحيبه باللجنة والرسائل الإيجابية التي جاءت في خطاب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والتي تضمنت أسس مخاطبة الجذور الإجتماعية والاقتصادية والسياسية لحل قضية شرق السودان.

وقال عباس بحسب (سونا) اليوم الأربعاء، إن الروح الإيجابية التي أبداها الناظر ترك في لقائه التنويري الأخير لتلفزيون السودان فتحت آفاقاً أفضل لمواصلة الحوار للتوصل إلى حلول لمعالجة قضايا الشرق العادلة.

وثمن عباس الجهود الإيجابية المخلصة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في السودان لتقريب وجهات النظر وتوفير الضمانات المستقبلية لدعم إقرار السلام والتنمية الاقتصادية في شرق السودان.

الصيحة