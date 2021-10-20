شركة كندية تستثمر (400) مليون دولار في تعدين الذهب بالسودان





وقعت وزارة المعادن، اتفاقيات مع خمس شركات أجنبية ومحلية للتنقيب عن الذهب وعدد من المعادن الأخرى.

وشملت الاتفاقيات شركة اَوركا للتعدين الكندية وشركة كلدفان، بجانب شركة الصولج للتعدين واي دي جي الصينية السودانية، كما وقعت اتفاقية أيضاً مع إحدى الشركات الفرنسية خلال الأيام الماضية.

وتتوزع تلك الاتفاقيات مع الشركات في مجالات الذهب والنحاس والفلورايد.

وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله، خلال حفل التوقيع، إن الاتفاقيات الخمس ستسهم في زيادة الإنتاج، كما أنها شركات لديها مقدرات فنية وإمكانيات مالية، وأن التوقيع يأتي في اطار زيادة الإنتاج وتفعيل الإيرادات.

وأوضح أن شركة اَوركا الكندية ضخت أكثر من (400) مليون دولار في الاستثمار بمجال التعدين عن الذهب، مشيراً إلى اتجاه الوزارة لتعظيم الإيرادات خلال الفترة المقبلة والدخول في الاستثمار مع مزيد من الشركات المحلية والأجنبية، وأكد أن التوقيع مع تلك الشركات يسهم أيضاً في تدريب الكوادر المحلية.

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