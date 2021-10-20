البرهان: الجيش والمكون المدني حريصون على إنجاح “الانتقالية”





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص القوات المسلحة والمكون المدني، على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدّد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد، على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

واطلع البرهان الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد.

وأكد متانة وأزلية العلاقات السودانية البريطانية، وحرص السودان على تطويرها بما يحقِّق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، مشيداً بالدعم الذي ظلت تقدِّمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.

من جانبها، أثنت فيكي فورد، على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام وإعفاء وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشادت وزيرة الشؤون الأفريقية، بالقوانين التي تم سنّها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين.

وقدمت فيكي تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول قضايا الحوار الإستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة، والمتمثلة في التعاون العسكري في كافة المجالات العسكرية ودعم المملكة للاقتصاد السوداني ودخول الإستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد، وتبادل الخبرات وتقديم العون الفني وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.

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