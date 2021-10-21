«ترك» يهدد باللجوء إلي دول إقليمية لتشغيل ميناء بورتسودان ويكشف موعد الإغلاق الشامل للشرق





هدد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلي لكيانات شرق السودان باللجؤ إلي دول إقليمية لتشغيل ميناء بورتسودان! في حال تجاهلت الحكومة حل قضية الشرق والإستعاضة عن ميناء بورتسودان بموانيء أخري تابعة لدول محاورة.

وقال ترك في تصريح صحفي “الأربعاء” أن الحكومة في حال تجاهلت قضية الشرق وذهبت إلي موانيء جديدة فهو أمر بمثابة عربون للإنفصال .

وكشف ترك تفاصيل عن اللقاء الذي جمعه بالبعثة الأممية وأشار إلي أنهم سلموا البعثة مقترحاتهم متمثلة في إلغاء المسار وإعلان منبر تفاوضي بضمانات دولية وسحب بنود من إتفاقية أسمرا، 2006م ضمنت في إتفاقية جوبا وتنفيذ شروط القلد وحول الراهن السياسي دعا ترك حمدوك لإتخاذ قرار من شأنه حفظ الوحدة الوطنية! والقيام بمبادرة لجمع الشمل! وبعث ترك برسالة للأحزاب والقوي السياسية بأن يستعدوا للإنتخابات القادمة! وأضاف “أنتم موعودون بإجراء إنتخابات فاعدوا لها “.

وكشف ترك عن شروعهم في إتخاذ قرار للإغلاق الكامل للشرق الذي يشمل جميع الطرق البرية وعدم إستثناء أي مركبة بالإضافة إلي إغلاق الميناء بشكل كامل وإغلاق المطار.

سودان ناو