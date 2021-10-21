أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة يوم الخمس 21 أكتوبر 2021م
أسعار #السيخ و #الاسمنت
#سيخ_الأسعد :
٤ لينية : 390,000ج
٥ لينية : 390,000ج
٣ لينية : 400,000ج
٨ ملي : 450.000ج
#سيخ_أوميقا :
٤ لينية : 370,000 ج
٥ لينية : 370,000 ج
٣ لينية : 385,000 ج
#سيخ_أبانوب :
٤ لينية : 380,000 ج
٥ لينية : 380,000 ج
#سيخ_فيرونايل (التركي) :
٤ لينية : 375,000 ج
٥ لينية : 375,000 ج
٣ لينية : 385,000 ج
٨ ملي : 450,000 ج
#سيخ_الأمجد :
٤ لينية : 375,000 ج
٥ لينية : 375,000 ج
#الكانات :
5.5 مل : السيخة 750 ج
4.5 مل : السيخة 650 ج
المقاسات الكبيرة :أسعد -أبانوب – جياد
490,000 ج
المقاسات الكبيرة :فيرونايل- الأمجد
485,000 ج
#سلك_الرباط 18.000ج
اسعار الأسمنت
اسمنت عطبرة الطن 69000ج
اسمنت صخرالسودان 68000ج
اسعار المواسير والزنك
ماسورة4*8 سماكة واحد ملي 7900ج
ماسورة3*6 سماكة واحد ملي 5900ج
ماسورة 2.5*5 واحد ملي 4850ج
ماسورة 2*4 واحد ملي 4500ج
ماسورة. 1.5 واحد ملي 4850ج
ماسورة 1.25 واحد ملي 4000ج
#زنك_أمريكي
زنك 6متر بوين 22.اللوح 10500ج
زنك 6 متر بوين 28. اللوح 12600ج
زنك 6متر بوين 35.اللوح 16500ج
زنك 6متر بوين 50. اللوح 23500ج
زنك مرسيليا بوين 24. اللوح 11000ج
#زنك بلدي أبو حصان
زنك بوين 20. القدم 300ج
ومن وبين 22. القدم 340ج
زنك بوين 28. القدم 435ج
زنك بوين 30. القدم 465ج
زنك بوين 33. القدم 535ج
زنك بوين 35. القدم 565ج
# صاج سادة
صاج 1*2 واحد ملي 11000ج
صاج 4*8 واحد ملي 16500ج
#اكسبندة
فرش 4كيلو 3100ج
ديكور 2500ج
#الزاوية جميع المقاسات
سعر الطن 480000ج
#الخوص جميع المقاسات
#للطلب والاستفسار
#كمر جميع الاطوال
مقاس 12سم
سعر المتر 4300ج
مقاس 14سم
سعر المتر 5300ج
#أسعار_مواد_الكهرباء_بتفاصيل
مفتاح 1 خط =500ج
مفتاح 2خط = 750ج
مفتاح3 خط = 1100ج
مفتاح 4 خط = 1500ج
مفتاح خط +بلك =1600ج
بلك 13 امبير عادي = 1250
بلك 13 امبير مع تأمين =1400ج
بلك 16 امبير =980ج
دبل بلك 16 امبير =1500ج
بلك(13+16) امبير 1800ج
بلك(13+16)أمبير+USBدبل 2200ج
بلك 13 امبير+USBدبل=1600
1 خط طرف سلم =980ج
2 خط طرف سلم =1080ج
مفتاح دبل بلك + خط = 1500ج
مفتاح سخان 45 امبير = 2550ج
مفتاح سخان 20 امبير =1850ج
مفتاح جرس =850ج
مفتاح ديمر مروحه = 4500ج
مفتاح ديمر انارة = 4500ج
بلك ديجتال =980
#الطبلونات
الهندي
طبلون 6خط= 2400ج
طبلون 9 خط= 32,000ج
طبلون 12 خط= 42,000ج
طبلون 18 خط=55,000ج
طبلون 24 خط= 80,900ج
الفنار السعودي
جديد طبلون الفنار 6 خط = 32,000ج
طبلون 9 خط = 2 3700ج
طبلون 12 خط = 45,500ج
طبلون 18 خط = 60،000ج
طبلون 24 خط = 75,500ج
كرتونة مروحة اورينت هندية ( قلب كبير ) .52.500
كرتونة مروحة باكستانية 3 مراوح 55.000ج
لمبات سقف كبيرة السعر 7500ج
لمبات سقف فايبر كاملة مع شريحة 3 لون السعر 5500ج
لمبة شارع نحاسية ( كاملة ) 2900ج
لمبة 4 قدم فلبس ( كاملة ) 5000ج
لمبات 2 قدم الرائد سعودية ( كاملة )
3800ج
لمبات حائط كاسات LED 7500ج
لمبة شريحة 4 قدم شمسي 560ج
لمبة شريحة 4 قدم ابيض 2250ج
علبة حديد الفنار السعودية الثقيلة 220ج
مواسير صبة سعودية بي 550ج
مواسير صبة سعودية بي جلبة 25 ملى بي 650
مواسير حائط سودانية100 ج
علبة توزيع بلاستيك سودانية90ج
كوع بلاستيك سوداني 40 ج
جلبة بلاستيك سودانية 30 ج
مراوح شفط كونايس
8 بوصة 10.000ج
10 بوصة 12.000ج
12 بوصة 13000ج
دائرية 8 بوصة 9000ج
شريط إضاءة مخفية سعر المتر 1200ج
موتور ايطالي بدريلو نص حصان 30000ج
لمبة اقتصادية 40 واط 1100ج
لمبة اقتصادية 28 واط 1000ج
لمبة اقتصادية 9 واط 3 لون 800ج
أسعار اسلاك الفنار السعودي
1.5 بي 9500ج
2.5 بي 13800ج
4 ملى بي 22.000ج
كابلات الشرق سوداني
1.5 بي 9000ج
2.5 بي 15000ج
4 ملى بي 24.000ج
#أسعار_الأدوات_الصحية
#”المقاعد الافرنجيه”: –
#مقعد ايطالي استاندرد كبير 55000ج
#مقعد فكتوري كبير 44000ج
#مقعد افرنجي جالس 29000ج
#المقاعد العربيه او “البلديه “:-
#مقعد بلدي ديب 4000ج
#مقعد بلدي افطح 3000ج
#تنك_ماليزي 9000ج
#تنك_التعاضد 6500ج
#الاطقم الصحيه :-
#طقم حمام ايطالي استاندرد 76000ج
#طقم حمام فاخر ريماس مزخرف75000 ج
#حوض غسيل وجه فكتوري كبير17.000ج
#حوض ايطالي استادر 22000ج
طقم حمام فكتوري كبير 60.000ج
طقم حمام فكتوري 40.000ج
طقم حمام تواي فورد 40.000ج
#احواض المطابخ: –
حوض مطبخ سعودي عينين 10500ج
حوض مطبخ. عين ورف تركيب رخام 9000ج
حوض مطبخ 2 رف وعين 11500
حوض مطبخ سعودي 7000ج
حوض مطبخ صيني 5000ج
حله مربعه تركيه. 9000ج
#أسعار_البورسلين
#الحوائط:-
•20*50 = 4,000
4,100/4,200/4,300 = 20*60 •
4,200/4,300 = 30*60 •
• هندي 30*60 = 5,100
• هندي 30*30 = 5,100
4,200 = 33.3*55 •
4,400 = 25*70 •
#الارضيات :-
•آرضيات داخلي وحيشان 42*42 = 4,100
4,200/4,300 = 45*45•
•45*45(حيشان) = 4,100 /4,300
•50*50(حيشان ) = 4,300 ج
4,300= 46*46•
• 50*50 = 4,200
4,400 = 58*58 •
•57*57.5 قطع ليزر 4,300
4,400 = 59.5*59.5 •
•60*60 مصري ليزر = 4,400
#المدينة المنورة
• حوائط 25*40 = 3,600
• آرضيات المدينة_المنورة 40*40 = 3400
•آرضيات المدينة المنورة 50*50 = 3,700
#سيراميك_سالومي
• حوائط سالومي 25*40 = 3900 ج
• آرضيات حمامات 31*31 دون حائط = 4000
• آرضيات حمامات 31*31 = 4000 ج
• أرضيات حيشان 41*41 = 4100
• أرضيات غرف وصالات 41*41 = 4200
#أسعار_البورسلين_الصيني
• بورسلين هندي رمادي 6,300
• الخلية رمادي+بيج صيني 6,200
• السمسميه رمادي+ بيج صيني 6,200
• الأبيض أوف وايت 6,500
• كريستال ماربل ملون 7,800 ج
• كريستال ماربل ابيض 7600
• سجاد كريستال 120*180 = 45000
• سجاد كريستال مضئ 120*180 = 48000
أسعار درج الرخام والقرانيت السجانه
سعر متر الدرج قرانيت سوداني 5300ج
سعر متر الأرضيات قرانيت سوداني 6300ج
سعر متر الدرج البيج 4250ج
سعر متر الأرضيات بيج 6000ج
سعر متر المطابخ بيج 4500ج
سعر متر الدرج قرانيت رمادي 6000ج
سعر متر الأرضيات قرانيت رمادي 9000ج
سعر متر المطابخ قرانيت رمادي 7000ج
سعر متر الدرج قرانيت روزا وقندولا 6200ج
سعر متر الأرضيات قرانيت روزا وقندولا 9500ج
سعر متر المطابخ روزا وقندولا 7500ج
سعر متر البورسلين الصيني دبل بونش 6000ج
سوق السجانة
كوش نيوز
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