سياسية
التربية تحقق في تجاوزات مدارس حكومية
وجهت وزارة التربية الاتحادية وزاراتها في الولايات خاصة الخرطوم بإجراء تحقيق عاجل بشأن تلقيها شكاوى بقيام بعض إدارات المدارس الحكومية ومجالس آباء بفرض رسوم باهظة على الطلاب.
وسارعت الوزارة طبقاً لمسؤول رفيع تحدث لـ(اليوم التالي) بإلزام المدارس بإلغاء عبارات مساهمات ورسوم من قاموسها بحيث تكون أي مبالغ تدفع للمدارس من التبرعات.
وفي سياق مُتصل أكد ذات المصدر المسؤول عن تأخر استلام مقدم طباعة الكتاب المدرسي من قبل وزارة المالية الاتحادية الأمر الذي زاد من مديونيات وزارة التربية وأشار إلى أنه رغم التحدي تم توزيع الكتاب المدرسي بنسبة 50%، وأشار إلى أن ما تم دفعه من وزارة المالية قبل ثلاثة أيام لا يتعدي 17%.
الخرطوم: أبوبكر محمود
صحيفة اليوم التالي