التربية تحقق في تجاوزات مدارس حكومية





وجهت وزارة التربية الاتحادية وزاراتها في الولايات خاصة الخرطوم بإجراء ‏تحقيق عاجل بشأن تلقيها شكاوى بقيام بعض إدارات المدارس الحكومية ‏ومجالس آباء بفرض رسوم باهظة على الطلاب.‏

وسارعت الوزارة طبقاً لمسؤول رفيع تحدث لـ(اليوم التالي) بإلزام المدارس ‏بإلغاء عبارات مساهمات ورسوم من قاموسها بحيث تكون أي مبالغ تدفع ‏للمدارس من التبرعات.‏

وفي سياق مُتصل أكد ذات المصدر المسؤول عن تأخر استلام مقدم ‏طباعة الكتاب المدرسي من قبل وزارة المالية الاتحادية الأمر الذي زاد من ‏مديونيات وزارة التربية وأشار إلى أنه رغم التحدي تم توزيع الكتاب ‏المدرسي بنسبة 50%، وأشار إلى أن ما تم دفعه من وزارة المالية قبل ‏ثلاثة أيام لا يتعدي 17%.‏

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي