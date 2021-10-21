إصابة اثنين من الشرطة بطلق ناري في حراك الخميس





كشفت قوات الشرطة، عن إصابة عدد من منسوبيها، بينهم شرطيين أصيبا بطلق ناري خلال حراك اليوم الخميس.

وقال بيان للشرطة، إن جموعاً من الشعب السوداني تنادت لمسيرات يوم 21 أكتوبر 2021م في إطار ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلتها الوثيقة الدستورية، وقد رفعت شعارات سلمية المواكب، وتم ذلك بشكل سلس ومعافي.

وأضافت: “بيد أنه وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر انحرفت مجموعة محدودة وحادت عن السلمية وعمدت إلى حصب القوات المرتكزة أمام المجلس التشريعي بوابل من الحجارة والغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة (ملتوف) مما حدا بالقوات استخدام القدر القانوني من أدوات فض الشغب رغم تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق عربة لنقل الجنود ونهب محتوياتها ونتج عن مجمل الأحداث إصابة عدد من رجال الشرطة بينهم اثنين مصابين بطلق ناري في البطن والرجل”.

وتابعت “تؤكد قوات الشرطة حرصها على أداء واجبها القانوني مهما كلف ذلك من تضحيات دون الالتفات للمزايدات”.

الصيحة