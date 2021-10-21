(القضائية) تطالب بتعيين رئيس للقضاء اليوم قبل الغد





طالبت السلطة القضائية، بتعيين رئيس للقضاء اليوم قبل الغد، وذلك لتحريك العمل القضائي وبسط العدالة وتصحيح كل الأخطاء التي مرت بالقضائية في الفترة السابقة.

وكشف رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية، قاضي المحكمة العليا هشام بابكر عبد الله الشيخ خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إستراتيجية التطوير والارتقاء بالسلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية بفندق السلام روتانا برعاية برنامج الأمم المتحدة الانمائي اليوم، عن صراع دام لأكثر من شهر حول اختيار وتعيين رئيس القضاء– الإ أنه مازال المنصب شاغراً حتى الآن.

وأكد بابكر أن القضاء والعدالة هما العنصر الأساسي والروح السامية للثورة المجيدة التي تفجرت وتحتاج لتعيين رئيس قضاء اليوم قبل الغد.

من جانبها، قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا، إن الحكومة الانتقالية هدفها الوصول إلى سيادة حكم القانون وذلك عبر وضع خطة إستراتيجية لتعزيز استقلال القضاء ونزاهته بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو إجتماعية.

من جهته، كشف قاضي محكمة الاستئناف يحيى هاشم أوبي، عن وجود (214) قاضية تعملن بالسلطة القضائية بمختلف الدرجات مقابل (1226) قاضٍ من الرجال أي بنسبة (17.4%) وهي نسبة دون الطموح العالمي الذى حدد (40%) للنساء للعمل بالسلطة القضائية.

في السياق، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوسف أحمد، أن شراكتهم مع السلطة القضائية تأتي في إطار الانتقال الديمقراطي التي تعتبر العدالة أحد شعاراته.

الصيحة