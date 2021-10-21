وزيرة الخارجية تؤكد دعم السودان للمصالحة في ليبيا





أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي, دعم السودان الدبلوماسي والسياسي للعملية السياسية والمصالحة في دولة ليبيا الشقيقة.

وأشارت إلى استعداد السودان للعمل مع الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية على بلورة موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق يساهم في ضمان استقرار ليبيا.

وطبقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية (بحسب السوداني) الخميس شددت الوزيرة على أنّ استقرار وعافية ليبيا من استقرار وعافية السودان والعكس صحيح, كما دعت إلى تفعيل كافة الآليات المشتركة لمعالجة قضايا اللاجئين والهجرة وحفظ السلام التي باتت تؤرق كلا البلدين الشقيقين.

وأعربت عن ثقتها في تجاوز ليبيا كافة الصعاب، وأكدت دعم السودان لمبادرة استقرار ليبيا التي نبعت من الحكومة الليبية والتي تحمل رؤى وطموحات واعدة من شأنها أن تفتح الطريق نحو استتباب الأمن والرخاء والازدهار في البلاد.

وكانت الوزيرة شاركت الخميس بطرابلس في أعمال “مؤتمر دعم استقرار ليبيا”، الذي يشارك فيه ممثلون عن عدد من الدول والمنظمات المعنية، وذلك لإعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)