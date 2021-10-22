رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) يؤكد على استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين





أكد رئيس البعثة الأممية (يونتامس) فولكر بيترس على ضرورة استمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في السودان لإستكمال قضايا الإنتقال الكبرى ممثلة فى تشكيل المجلس التشريعى الإنتقالي وإعداد الدستور والتحضير للإنتخابات, ناقش رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الإنتقال فى السودان (يونيتامس) فولكر بيترس التطورات الجارية في البلاد ودعم الفترة الانتقالية.

و أوضح بيرتيس، أن لقائه مع رئيس مجلس السيادة يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها مؤخرا مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وأطراف الشراكة من المكون العسكري والحرية والتغيير والمجتمع المدنى وممثلي تنظيمات الكفاح المسلح.

ودعا فولكر إلى ضرورة العودة للحوار بين كل الأطراف للحفاظ على إنجازات المرحلة الإنتقالية، مشيرا إلى الانجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين على المستوى الإقتصادى وعودة السودان للمجتمع الدولي وتحقيق اتفاق سلام السودان في جوبا.

وقال فولكر ان الإجتماع أكد على ضرورة التركيز خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المواضيع العالقة الرئيسية والعمل على إستكمالها بما في ذلك تسمية الممثلين فى المجلس التشريعى واللجان والمفوضيات المختلفة، مؤكدا انه في حالة اتفاق الأطراف سيجدون الدعم الدولي حاضرا.

(كوش نيوز)