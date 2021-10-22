تواصل أعمال صيانة وتأهيل طرق الولاية





تواصلت اليوم الجمعة أعمال الصيانة والتأهيل للطرق الرئيسيه بولاية الخرطوم ، بحضور مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المهندس محمد المثني حسن ، ومدير الإدارة العامة للمشروعات المهندس سيف الدولة عثمان .

واستهدفت أعمال الصيانة اليوم المدخل الشرقي لجسر السوق المركزي بامتداد شارع افريقيا مع المقاول شركة سراميل وذلك بعد اكتمال عملية صيانة المسار الغربي حيث بلغت مساحة أعمال الاسفلت بالمسارين 825 متر مربع ، مؤكدة علي أن هذا الطريق من الطرق الرئيسية والأكثر تردد لحركة المرور .

جدير بالذكر أن إدارة الطرق بالهيئة (بحسب سونا)قامت بالعديد من أعمال الصيانة والتي شملت امتداد شارع الحرية عند تقاطع سوق الجمعة مع السوق الشعبي الخرطوم ، ونظافة وكنس أتربة شارع جبرة شمال تقاطع البيبسي و محطة 7 إضافة إلى اعمال القطع والتفريغ بشارع الكلاكلة شرق بمحلية جبل اولياء ، الي جانب أعمال شارع المعونة بمحلية بحري وشارع كلية البيطرة بمحلية شرق النيل واستمرار أعمال القطع والتفريغ بشارع النيل بمحلية كرري مع شركة جاهزون ، وبهذا تؤكد هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم علي أهمية هذه الأعمال ودورها في التقليل من عملية الازدحام المروري و التقليل من المخاطر والمحافظة على سلامة شبكة الطرق .

(كوش نيوز)