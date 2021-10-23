(التمكين) تكشف تفاصيل التعاقد مع منظمة أمريكية لاسترداد الأموال بالخارج





كشف عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عن إبرام عقد بين وزير العدل نصر الدين عبدالباري ومنظمة أمريكية- لم يسمها- لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج.

وذلك بعد أن تقدمت الشركة بعرض لاسترداد الأموال بالخارج دون أخذ أي جزء من المبالغ.

وأوضح مناع في تسجيل مسرب، الجمعة، أن وفد من المنظمة حضر إلى البلاد وأعد دورة تدريبية للجنة التفكيك.

وأضاف :” وفي اجتماعاتنا معهم وأعطيناهم معلومات وبالفعل بدأوا البحث ورصدوا بعض الأشياء”.

وتابع :” هذه المنظمة لديها تجارب عديدة حيث استطاعت إعادة مبلغ 3 مليارات دولار للبحرين وكذلك أموال في غرب إفريقيا”.

وأقر مناع بأن قضية الأموال بالخارج معقدة جداً وأشار في هذا الصدد إلى ما اسماه بوجود مجموعة بمجلس الوزراء كانت تعتقد أن موضوع هذه الأموال بالخارج تخصها ورأت أن تديرها لوحدها وأوضح أنها لم تحدث شيئاً وكانت طريقتها نفسها خطأ.

صحيفة السوداني