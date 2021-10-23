وزير الرعاية :ارتفاع التسرُّب المدرسي بسبب سوء التغذية





كشف وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، عن تصديق لإنشاء مستشفى لعلاج الإدمان في الفترة القادمة بالخرطوم.

وقال الوزير في المؤتمر الدولي الرابع لتحديات علاج الإدمان وإعادة التأهيل بقاعة الصداقةالسبت وفق صحيفة السوداني، إنّ ارتفاع معدل التسرب المدراسي بسبب إحصائيات وزارة الصحة بسبب سوء التغذية محدد منطقة كسلا والنيل الأزرق وشمال دارفور.

في وقت قال فيه ممثل الناطق الرسمي للإدارة العامة بمكافحة المخدرات حسن عبد الله الفكي، من خلال المؤتمر إن المخدرات (الآيس كرستال) الأكثر خطورة يتم تسريبها من منطقة الشفقة.

وأشارت متحدثة باسم منظمة أحلام الصغار، خديجة زكريا عن استغلال بعض أطفال المدارس بولاية غرب كردفان لبيع المخدرات لشراء احتياجات المدرسة.

وأفادت مستشارة منظمة (بت مكلي) بأنه تم علاج أكثر من (148) مشردا ومدمنا خلال فترة جائحة كورونا.

الخرطوم ( كوش نيوز)