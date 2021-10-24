وزير الطاقة: 3 موانئ بديلة للوقود والكهرباء مستقرّة





حذّر وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، من وقوع كارثة في البلاد نتيجة إغلاق خطّ الأنابيب الناقل لمشتقات النفط إلى الخرطوم وميناءئ تصدير النفط في مدينة بورتسودان من قبل مناصرين لـ”ترك”.

وأبدة الوزير في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأحد، قلقه من تضاؤل المخزون من المشتقات البترولية بصورةٍ كبيرةٍ.

وقال أكثر ما يقلقني الآن هو النقص المريع في الوقود نسبةً لتوّقف انسياب الوقود المستورد.

وأشار إلى أنّ مصفاة الجيلي توّفر نحو 50% فقط من الاستهلاك المحلي بينما يتمّ استيراد الـ50% الأخرى لتغطية الفجوة المحلية.

وأضاف” لم لم يصادف إغلاق الميناء وجود مخزون من الوقود بالمستودعات لكان حدث ما لا يحمد عقباه”.

باج نيوز