شاهد بالفيديو.. الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي تحكي عن الموقف المحرج جداً الذي تعرضت له أمام وزير العمل السوداني





حكت الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي خلال حلقة تلفزيونية قبل رحيلها عن تعرضها لموقف محرج أمام وزير العمل السوداني خلال إحدى زياراتها للخرطوم.

وقالت الفنانة الراحلة بحسب الحلقة التي رصدها محرر موقع النيلين أنها قبل الحفل قام بتركيب رموش صناعية, ولكن لم تقم بقصهم كما يجب.

وأضافت: بعد جلوسي بجوار وزير العمل السوداني كانت الضيافة الأولى عبارة عن طبق شوربة من الفول السوداني, وبعد لحظات انتبهت إلى أن مستوى نظري قد تحسن.

وبعدها تفاجأت بسقوط الرمش داخل طبق شوربة الفول السوداني وهو الأمر الذي جعلني في موقف محرج جدا أمام وزير العمل السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين