لجان المقاومة تحذر “المكون العسكري” وتهدد بتتريس جميع المدن





حذرت لجان المقاومة، المجموعات السياسية والعسكرية التي تعمل لإجهاض أهداف الثورة، وهددت بإغلاق البلاد وتتريس جميع المدن بكل الولايات.

وقالت لجان المقاومة في تصريح مشترك بحسب صحيفة الحراك السياسي ـ السبت: فليعلم الجبناء أن أي محاولة للانقضاض على الثورة، والإجهاز على أهدافها والإنقلاب على إرادة الشعب، سنعلن فوراً العصيان المدني، وتتريس جميع مدن السودان في كل الولايات.

يذكر أن سياسيين وحركات مسلحة وعناصر النظام المخلوع، يقيمون اعتصاماً بدعم من المكون العسكري في السلطة الانتقالية أمام القصر الجمهوري، للضغط من أجل حل الحكومة الانتقالية، وتجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.

الخرطوم: (كوش نيوز)