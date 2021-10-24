سياسية
لجان المقاومة تحذر “المكون العسكري” وتهدد بتتريس جميع المدن
حذرت لجان المقاومة، المجموعات السياسية والعسكرية التي تعمل لإجهاض أهداف الثورة، وهددت بإغلاق البلاد وتتريس جميع المدن بكل الولايات.
وقالت لجان المقاومة في تصريح مشترك بحسب صحيفة الحراك السياسي ـ السبت: فليعلم الجبناء أن أي محاولة للانقضاض على الثورة، والإجهاز على أهدافها والإنقلاب على إرادة الشعب، سنعلن فوراً العصيان المدني، وتتريس جميع مدن السودان في كل الولايات.
يذكر أن سياسيين وحركات مسلحة وعناصر النظام المخلوع، يقيمون اعتصاماً بدعم من المكون العسكري في السلطة الانتقالية أمام القصر الجمهوري، للضغط من أجل حل الحكومة الانتقالية، وتجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
ده الشغل,,مواجهة حثالةحدس ماحدس ..مواجهة أرزقية المتمردين..حرية سلام وعدالة طاعة وعبادة لله,, يانموت شهداء أو نعيش كرماء,,هلموا ياشباب.,.,
لجان مقاومة لسع عندكم حياء بعد أن طلعتم لصوص وأكبر دليل بتاع الصحافة الذي أقسم بالله أن يبل الفلول واللصوص وطلع أكبر لص.ترسوا الشوارع عشان تعرفوا البل الصاح الذي يقطع دابر كل زنديق وفاسد .بلد هاملة كل عاطل عمل فيها بطل عليكم لعنة الله.
بالله ….عجبي ..السخيلات والماعز ..قال تحذر قال …عشنا وشفنا…