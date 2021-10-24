والي الخرطوم: عناصر من حزب المؤتمر الوطني المنحل أغلقوا بعض الطرق في العاصمة





كشف والي الخرطوم أيمن خالد عن ملابسات إغلاق جسر المكّ نمر وشارع النيل، المفاجئ.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”

وقال أيمن خالد إنّ مجموعة من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول، قامت صباح اليوم الأحد، بإغلاق كبري المك نمر وشارع النيل لتعطيل حركة المرور وسط الخرطوم.

وأشار إلى أنّ حكومته وجّهت الشرطة وبحضور النيابة العامة بفتح الطرق والتعامل القانوني الحاسم واللازم مع هذا التعديّ السافر لمنسوبي الحزب المحلول، وتأمين انسياب حركة المرور بوسط العاصمة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية.

والأحد، أغلق معتصمون طرقًا حيوية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسط انتشار مكثف للشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.

باج نيوز