انخفاض كبير لأسعار الطماطم والموز





سجلت أسعار الطماطم في سوق الخضروات تراجعاً كبيراً، كما شهد سعر الموز انخفاضاً مماثلاً في سوق الفاكهة.

وعزا تجار انخفاض سعر الطماطم، إلى ورود كميات كبيرة من المحصول من ولاية الجزيرة وعدم توفر مواعين كافية للتخزين.

وقال التاجر سيف الدين مطر لـ(الصيحة)، إن كيلو الطماطم انخفض من (800) إلى (300) جنيه لورود كميات مقدره إلى الأسواق، وأضاف بأن سعر الكيلو من محصول الطماطم الجديد يباع بواقع (500) جنيه نسبة لعدم تحملّها التخزين لوقتٍ طويل مما يضطر التجار إلى الإسراع في بيعها بأي سعر.

وحسب التجار، يترواح سعر “صفيحة” الطماطم ما بين (3500) إلى (4500) جنيه، ونوهوا لوجود إقبال كبير على الشراء من قبل المواطنين في ظل عدم توفر البدائل الأخرى تبعاً للأزمة المعيشية.

وفي السياق، أكد تجار أن سعر كيلو الموز انخفض من (400) إلى (200) جنيه في سوق الفاكهة.

الصيحة