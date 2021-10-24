الصحة تتسلم الشحنة الأولى من أدوية الجسر الجوي





تسلمت وزارة الصحة الاتحادية اليوم، الدفعة الأولى من الجسر الجوي الذي يحتوي على كمية من الأدوية الأساسية (أدوية الملاريا، المضادات الحيوية، وعدد من مستلزمات الحماية الشخصية) مقدّمة بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتكفّلت حكومة الإمارات بنقل الجسر الجوي والمعينات للسودان، وتقدر إجمالي الكمية بحوالي (300) طن، وستصل الشحنات المتبقية يومي الأربعاء والخميس القادمين، وتقدر الشحنة التي تم استلامها بـ(90) طن.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الاتحادية د. يسرى محمد عثمان في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إن هذه الكمية تعد دعماً حقيقياً للبلاد والنظام الصحي خاصة في الوضع الصحي الراهن، ويمثل دعماً لأقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية انيتا هينزل مان: “اليوم تلقينا أول ثلاث رحلات شحن جوي والتي تعتبر جسراً للتواصل بين دبي والسودان. وسوف تتضمن الرحلات القادمة أكثر من 280 طناً مترياً من الأدوية والمواد الطبية الأساسية وأدوية الملاريا وأدوية للأطفال الذين يعانون من العواقب الناجمة عن سوء التغذية الحاد، ومعدات الحماية الذاتية للشركاء بالقطاعين العام والخاص لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من فيروس كورونا وتبلغ القيمة الإجمالية للإمدادات أكثر من مليوني دولار وسيتم توزيع الإمدادات على الشركاء الصحيين”.

الصيحة