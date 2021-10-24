بدء عمليات التسجيل لـ”ثمرات” في شمال كردفان





بدأ سكان مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، يتوافدون على مراكز التسجيل لمشروع دعم الأسر المعروف اختصارا بـ”ثمرات”، بعد أن تم افتتاح عدد من تلك المراكز.

وقال مدير التسجيل ببرنامج “ثمرات” محمد الطيب الشيخ بحسب (سونا) اليوم، إن عمليات التسجيل لبرنامج “ثمرات” بولاية شمال كردفان يسير بصورة طيبة بعد أن انعقدت الورشة التدريبية لمدخلي البيانات، مشيراً إلى كيفية تسجيل المواطنين في مشروع “ثمرات”، موضحاً المشكلات والتحديات التي تواجه مدخلي البيانات في المراكز، داعياً للتحلي بالصبر والمرونة في التعامل مع المواطنين، وأعلن عن افتتاح عدد من المراكز لكل إدارية عقب انتهاء التدريب مباشرة.

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