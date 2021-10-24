السودان يحصد ميدالية ذهبية في سباق (50) متر سباحة بـ”أبو ظبي”





حقق السباح السوداني زياد سليم، الميدالية الذهبية في سباق (50) متر خلال إستهلالية مشاركة المنتخب الوطني للسباحة في البطولة العربية بأبو ظبي.

يذكر أن السودان يشارك بستة لاعبين هم بكري جلب، عز الدين صالح، زياد سليم، يوسف محمد، حنين سامي ولينا صلاح.

وتقام البطولة في مسبح مدينة محمد بن راشد في أبو ظبي بمشاركة (230) سباحاً وسباحة يمثلون (18) دولة عربية هي الإمارات، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، جيبوتي، سوريا، عمان، فلسطين، قطر، لبنان وموريتانيا.

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