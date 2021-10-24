بالفيديو .. مسؤول بولاية الخرطوم يكشف عن توزيع دقيق للمخابز غير صالح للاستخدام الآدمي مضيفاً “نحن بنأكِل أهلنا مرض”





كشف مسؤولون بولاية الخرطوم عن توزيع دقيق مدعوم للمخابز غير صالح للاستخدام الآدمي.

وأكد أحد منسقي المحليات في اجتماع بمقطع فيديو متداول على منصات التواصل، بان الدقيق الذي يوزع حالياً بمخابز ولاية الخرطوم غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وقال المنسق ماتقوم به ولاية الخرطوم من توزيع دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي خطأ، ونحن (بنأكل في أهلنا مرض)، وأضاف نحن شركاء في هذا الغلط، بوصفنا ممثلين بالوحدات الإدارية.

وطالب المنسق والي الخرطوم، بالاضطلاع بمسؤولياته وان يقوم بشراء دقيق أبيض فاخر إلا أن يصل إلى حل مع الحكومة الاتحادية.

https://fb.watch/8RtflMi6oo/

الخرطوم (كوش نيوز)