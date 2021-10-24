اكتمال ترتيبات افتتاح مُستشفى الخرطوم





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية, عن اكتمال ترتيبات افتتاح مستشفى الخرطوم التعليمي وعودته للعمل مرة أخرى بسعة 700 سرير في المرحلة الأولى، تشمل الحوادث وغرف العناية المركزة، وجراحة المخ والأعصاب، بجانب قسم الباطنية وجراحة الأطفال وقسم التجميل وغيرها.

وأشارت إلى أنّ الافتتاح يشمل أيضاً وحدة حديثة لأمراض طب المناطق الحارة وهي الأكبر في أفريقيا، إضافةً لافتتاح قسم المختبر وقسم للأشعة بعدد ثلاثة أجهزة أشعة مقطعية حديثة ووحدة للأشعة المغنطيسية وقسم مختبر.

وحسب ما جاء بمنصة الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن تأخُّر افتتاح بعض أقسام المستشفى إلى حين اكتمال بعض النواقص من قِبل الشركات التي رست عليها بعض العطاءات.

مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع لغسيل الكُلى بالسودان بعدد 130 جهاز غسيل بالإضافة الى افتتاح وحدة لتفتيت الحصوات الكلوية وقسم حديث للجهاز الهضمي ووحدة للمناظير وأمراض الدوالي المريء، ووحدة لجراحات الأوعية الدموية وهي تُعد الأولى بالسودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)