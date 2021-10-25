الخارجية الأميركية: تعليق مساعدات للسودان من المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار ‎

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2 تعليقات
ظهر الحق وزُهِق الباطِل إن الباطل كان زهوقآ – مُرتزقة السياسه فس قبضة جيشنا الباسل
الله أكبر الجيش كرب
https://sudanese.ahlamontada.net/t1751-topic
تعظيم سلام للقائد العام وبإسم كل العسكريين المتقاعدين أعلن أننا تحت رهن إشارة وقيادة القائد العام والله أكبر على كل مُرتزق وعميل
كتر خيركم ماعاوزنها.