سياسية

الخارجية الأميركية: تعليق مساعدات للسودان من المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار ‎

2021/10/25
2
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الخارجية الأميركية: تعليق مساعدات للسودان من المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار ‎

قناة الجزيرة

2021/10/25
2


‫2 تعليقات

  1. ظهر الحق وزُهِق الباطِل إن الباطل كان زهوقآ – مُرتزقة السياسه فس قبضة جيشنا الباسل
    الله أكبر الجيش كرب
    https://sudanese.ahlamontada.net/t1751-topic
    تعظيم سلام للقائد العام وبإسم كل العسكريين المتقاعدين أعلن أننا تحت رهن إشارة وقيادة القائد العام والله أكبر على كل مُرتزق وعميل

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