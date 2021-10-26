ابتداءا من اليوم .. تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي





قالت سلطة الطيران المدني في السودان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من اليوم الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

جاء ذلك في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أمس الإثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة.

وقال البرهان، إن القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني.

وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن مبادرة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة، لافتا إلى أنها ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة. ما أدى إلى الشعور بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة.

رويترز