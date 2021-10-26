نبيل أديب: لجنة تحقيق فض الاعتصام ستواصل أعمالها وقرارات البرهان غير صحيحة قانونياً





قطع الأستاذ نبيل أديب المحامي، رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام، أن اللجنة ستواصل أعمالها، ولن تتوقف، وستظل مستمرة إلى أن تكمل التحقيقات.

وحول قرار الطوارئ الذي اتخذه القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قال أديب لـ(الجريدة): لا يحق للبرهان تجميد كل المواد التي لديها علاقة بالشراكة مع المكون المدني وإعلان الطوارئ وتعليق العمل بوثيقة الحقوق، وكذلك المواد المتعلقة بتكوين مجلس السيادة، أو تشكيل مجلس الوزراء، أو المجلس التشريعي، مؤكداً أن بعض المواد في وثيقة الحقوق لا يجوز تجميدها إلا بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة عندما تبلغ الأوضاع ذروتها وتهدد حياة الأمة، وهذا لم يحدث وبالتالي هذه القرارات غير صحيحة قانونياً.

الخرطوم: الجريدة