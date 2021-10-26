ناشطون بالخرطوم يكشفون عن مداهمات لمنازل قيادات سياسية
كشف ناشطون سياسيون عن مداهمات لمنازل عدد من القيادات السياسية من قوى الحرية والتغيير، وقد كشف مصدر لـ”الجريدة” عن مداهمة منزل القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، وكذلك عدد من القيادات السياسية، بينما تم اعتقال كل من وزير الشباب والرياضة يوسف الضي وصديق تاور ووجدي صالح وعلي الريح السنهوري من حزب البعث، وعدد من القيادات السياسية الأخرى، وندد ناشطون بالممارسات القمعية التي قالوا بأن الأجهزة الأمنية انتهجتها خلال مطاردات ومحاولات قمع تظاهرات خرجت في الخرطوم، من إطلاق للأعيرة النارية من المدافع والرشاشات لإرهاب وتفريق المتظاهرين، ومطاردتهم عبر سيارات بلا لوحات.
واستمر خروج المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة لليوم الثاني، حيث ملأوا الطرقات وهتفوا ضد ما اعتبروه بالانقلاب، وهتفوا في مظاهرات حاشدة ضد قائد الجيش ونائبه وضد عدد من قادة حركات الكفاح المسلح المؤيدة لحل الحكومة الانتقالية.
الخرطوم: الجريدة
تعليق واحد
لازم يداهمو شوقي عبدالعظيم وواحد عريبي كده صحفي يجيبوه في s24 عنده صلعه نظيفه ماكان لابس كويس قبل الثوره بقي يلبس بدل من تركيا جديده
عادل خلف الله البعثي وتاني منو ياربي تاني منو مناع الخير شرد. واي زول يهدد الامن القومي ويجيب معلومات قديمه وفيديوهات قديمه للمتاجره.
البل البل.