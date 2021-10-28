إغلاق (سونا).. لأول مرة في تاريخ السودان





في توجه غير مسبوق، استولت قوة عسكرية تتبع للجيش مبنى وكالة السودان للأنباء (سونا)، ووصف مراقبون المسلك بالإغلاق والاستيلاء الصريح على وكالة السودان للأنباء في ظل الانقلاب من قبل الجيش في سابقة نادرة وغير مسبوقة في تاريخ السودان حيث لم تغلق أي جهة الوكالة الرسمية للسودان في ظل كل الظروف والتعقيدات التي مرت بها البلاد.

وكشف مصدر عليم لـ(الجريدة) فضل حجب اسمه: في صباح يوم الاثنين 25 أكتوبر جاءت قوة عسكرية تتبع للجيش مكونة من مجموعة من الضباط وجهوا بإخلاء المبنى دون أي عنف، ووصف المصدر في حديثه المشهد بالتسريح لجميع العاملين، وأضاف: أغلقوا الوكالة وأمرونا بالمغادرة والذهاب إلى منازلنا دون أي توضيح إضافي.

الخرطوم: محمد آدم بركة

الجريدة