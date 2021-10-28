



بيان أصدقاء السودان

27 أكتوبر 2021

إنّ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومملكة هولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كأعضاء في مجموعة أصدقاء السودان، تدين بشدة الاستيلاء العسكري الجاري في السودان. ندعو إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين الذين تمّ احتجازهم بشكل غير قانوني، ونحث جميع أصحاب المصلحة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

يدعو أصدقاء السودان إلى إعادة كافة الترتيبات والمؤسسات الانتقالية كما نصّت عليها الوثيقة الدستورية. أيّ محاولات من جانب الجيش لتعديل هذه الأحكام بشكل أحادي وزعزعة الشراكة المدنية العسكرية الحاسمة أمر غير مقبول.

إنّ تصرفات قوات الأمن تقوّض بشدّة المكاسب السياسية والاقتصادية والقانونية التي حققها السودان بشق الأنفس خلال العامين الماضيين كما وتعرّض أمن السودان واستقراره وإعادة إدماجه في المجتمع الدولي للخطر.

إنّ تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والازدهار واضحة وتمّ تأكيدها مجدداً الأسبوع الماضي من خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. يجب احترام هذه التطلّعات. الحوار الحرّ والشامل هو السبيل الوحيد للمضي قدماَ.

يؤكد أصدقاء السودان مجدداً التزامهم بدعم الانتقال السياسي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.