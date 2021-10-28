



وزارة الثقافة والاعلام تنفي صلتها بالتصريحات المنسوبة اليها في الفترة السابقة

اصدر الامين العام المكلف لوزارة الثقافة والاعلام دكتور جراهام عبد القادر بيانا نفى فيه صلة الوزارة بأي اخبار أو معلومات تناقلتها وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية منسوبة الى وزارة الثقافة والاعلام وقال البيان ان وزارة الثقافة والاعلام التي ظلت بدون وزير أو وكيل أو مسؤل أول منذ الخامس والعشرين من اكتوبر وحتى السابع والعشرين منه تنفي نفيا قاطعا صلتها بتلك التصريحات التي لم تصدر عنها أو عن اي من منسوبيها وتناشد اجهزة الاعلام كافة توخي الحذر في نقل كل معلومة تخص الوزارة والرجوع اليها للاستيثاق