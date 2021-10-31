المستشار الاعلامي للقائد البرهان: ما حدث من تصحيح لمسار الثورة في ٢٥ أكتوبر هو مرحلة فاصلة





تصريح من العميد ابوهاجة المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية

ما حدث من تصحيح لمسار الثورة في ٢٥ أكتوبر هو مرحلة فاصلة ولن يسمح بعدها لأي جهة باستغلال أجندة سياسية ضيقة او حزبية لا تستوعب الاهداف الوطنية الكبري فالسياسة هنا محرمة كتحريم الصيد علي المحرم لن نتزحزح عن ذلك وان تزحزح جبل مرة او التاكا ان من يحلمون بالعبث في الفترة الانتقالية او التشويش عليها عليهم أن يبحثوا عن بيئة اخري.

مظاهرات الأمس هي تعتبر تعبير متاح دستورا وقانونا وأهم ما حملته من مضامين واشارات هو الدولة المدنية بمطلوباتها واسسها وهي نصب أعيننا وهي مران ديمقراطي راسخ سنعمل لأجله ونعضده قولا وفعلا بلوغا لغاية الانتخابات في يوليو ٢٠٢٣م