انباء عن نقل وجدي صالح وإيهاب الطيب الي حراسات لجنة إزالة التمكين السابقة في الخرطوم

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7 تعليقات
يستحقوا لانهم لم يلتزموا بالقانون وكانت الحكمة تقتضي ان تتم المصادرات بعد الاحكام النهائية حينها كنا سنقف معهم ونحترمهم لكنهم تصرفوا كخصم وحكم
قال الله في كتابه وتلك الايام نداولها بين الناس.
نحن لا نشمت فيهم ولكنهم نسوا ذلك واصروا ان الحكم سرمدي كما البشير … اللهم لا شماتة.
كل من يحكم ويعدل سوف يجد النصرة من الله ومن الناس وكل من يظلم ويتجبر لا محالة أمره إلي خسار وبوار على الجميع أخذ العبرة والعظة
اللهم أجعل كيدهم فى نحرهم
هههههههههااااااااااااا اللهم لا شماتة …التسوي كريت في القرض تلقاه في جلدها …والمعفن ده بلقاه في الجلد ومحلات تانية …ابجضوم داك وين الحرامي الكبير مناع الخير…الزمن دواااااار …بس ما اتهنيتوا..
وصاموله والشرب من نفس الكأس .. الأهبل فاكر نفسوا فرعون زمانوا يهدد وسجن وله ملك السودان والانهار تجري من تحته قدميه.
سبحان الله يمهل ولا يهمل.
جميل بثينة مصاب بالاحباط
لو انتبهت اللجنة باخطاءها التي أقر بها رءسها لانصلح حالها ووجدت سندا كبيرا ولكن المكابرة اوصلت اللجنة والبلد لطريق مسدود … يجب اختيار الأعضاء للمفوضية الفساد فورا
لن يترك الشعب السوداني مليما واحدا من أمواله للكيزان اللصوص…. سواء سجنو الاستاذ وجدي أو تركوه….الردة مستحيلة دولتنا مدنية….