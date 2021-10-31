الناظر تِرك: نعلن فتح موانئ البحر الأحمر والطرق المؤدية لشرق ‎السودان جزئيا لمدة شهر

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تعليق واحد
لا تكون يا الناظر ترك كمن أتوا ليساعدوه في دفن ابيه فدس المحافير !!
\ما هذا يا رجل ؟؟ رفقاء سلاحنا البواسل أطاحوا بأعدائك وطهروا الوطن من رجسهم كما أعلنوا صراحه وقوفهم معك بل ونفذوا كل طلبات أهل الشرق من حل لحكومة (قحط) وإشراك الأقاليم في عضوية مجلس السياده فهل جزاؤهم أن تمسك العصا من النصف وتقول نفتح الميناء جزئيا ولمدة شهر واحد !!
ما هذا الفهّم يا رجل ؟؟ فإن لم تكُن وفياً للبرهان وجيشه اللذين إنتصروا لك – فعلى الأقل أرأف بحال أهلك ولا تزُج بهم في معركه بدون مُعترك !!
والله لو كنت مكانك لرددت الجميل لجيشنا ليس عبر فتح المواني فحسب – بل بتسيير مليونية دعم للعاصمه من فِرسان الشرق وكنداكاته دعماً لثورة الخامس والعشرين من اكتوبر التصحيحيه والله من وراء القصد