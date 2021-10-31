بلينكن يبدي إعجاب واشنطن بالمتظاهرين في السودان وامتنانها لعناصر الأمن المتمسكين بحقوق الإنسان





أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إعجاب الولايات المتحدة بالمشاركين في المظاهرات الأخيرة في السودان وعناصر الأمن الذين التزموا باحترام حقوق الإنسان خلالها.

وذكر بلينكن اليوم الأحد على حسابه الرسمي في “تويتر”: “الولايات المتحدة معجبة بملايين السودانيين الشجعان الذين تظاهروا سلميا في 30 أكتوبر تعبيرا عن تطلعهم إلى سودان ديمقراطي”.

وتابع: “بينما نحن ممتنون لعناصر قوات الأمن الذين وفوا بالتزاماتهم باحترام حقوق الإنسان، نحزن إزاء وقوع عشرات القتلى والجرحى، ونجدد دعواتنا إلى الإفراج فورا عن كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد للاحتجاز خارج نطاق القضاء”.

ويأتي ذلك على خلفية موجة جديدة من المظاهرات اجتاحت السودان أمس احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم وحلهم الحكومة المدنية مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان بمقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل خلال احتجاجات أمس.

المصدر: RT