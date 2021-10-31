سياسية

السلطات السودانية تطلق سراح مدير الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات

2021/10/31
1
محمد تبيدي
جهاز الامن والمخابرات

‏عاجل: السلطات السودانية تطلق سراح مدير الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي

صحيفة السوداني

2021/10/31
1


تعليق واحد

  1. ألف مبروك له ولاُسرته الكريمه

    اللهُم لا شماته ف (الخائِن) العام الذي حظر موقعنا هذا :-
    https://sudanese.ahlamontada.net/
    عن شعبنا بالداخل – قذّف به جيشنا في أدبخانة التاريخ !!
    الله أكبر ولله الحمد

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *