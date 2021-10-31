السلطات السودانية تطلق سراح مدير الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات

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تعليق واحد
ألف مبروك له ولاُسرته الكريمه
اللهُم لا شماته ف (الخائِن) العام الذي حظر موقعنا هذا :-
https://sudanese.ahlamontada.net/
عن شعبنا بالداخل – قذّف به جيشنا في أدبخانة التاريخ !!
الله أكبر ولله الحمد