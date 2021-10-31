السلطات السودانية تطلق سراح رئيس حزب دولة القانون والعدالة د. محمد علي الجزولي

\u200f\u0639\u0627\u062c\u0644: \u0627\u0644\u0633\u0644\u0637\u0627\u062a \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a\u0629 \u062a\u0637\u0644\u0642 \u0633\u0631\u0627\u062d \u0631\u0626\u064a\u0633 \u062d\u0632\u0628 \u062f\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0639\u062f\u0627\u0644\u0629 \u062f. \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u064a \u0627\u0644\u062c\u0632\u0648\u0644\u064a\r\n\r\n\u0635\u062d\u064a\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a
2 تعليقات
الرجل وطني وشجاع ولكن عليه أن يراعي مصلحة الوطن في إنتقاده للأشقاء والأصدقاء
مرحباً به في الساحه السياسيه والصندوق الذي يحكم بيينا والله من وراء القصد .
اللهُم لا شماته ف (الخائِن) العام الذي حظر موقعنا هذا :-
https://sudanese.ahlamontada.net/
عن شعبنا بالداخل – قذّف به جيشنا في أدبخانة التاريخ !!
الله أكبر ولله الحمد
كنت أساسي في الثورة مؤسف ان يعتقلك الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيها ويتحدثون عن الحرية دون حياء او خجل.. الحرية للجميع