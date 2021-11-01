البرهان يوجه بإعادة القبض على كل من أفرج عنهم النائب العام المقال مبارك محمود

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تعليق واحد
الشويعيين والبعثيين اولاد الحرام عاملين شفوت النايب العام ليه يفرج عن غندور واخرين في الوكت ده باذات؟
افهمو ياقطيع عشان يقولو برهان كوز وهدا طلعهم.
لكن البرهان رفد الراجع وامر باعادتهم للسجن حتي ياتي وكيل نيابه وقضاء يفصل في قضيتهم لانهم مسجونيين من غير تهمه الا تفريط نظام القحاحييت الله يلعنهم.
اه كده برهنه بالبرهان عاوز قضاء نزيه اي حد كوز ولا غيرو ماعندو تهمه يطلع واي واحد اذنب من كوز مؤتمر وطني او تحت تحت شويعي واولاد عفلق يادبوه كويس.
سير يابرهان وخلي الكلاب تنبح.