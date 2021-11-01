السودان ..وسط حذرٍ شديد.. عودة تدريجية للعمل بالمؤسسات الحكومية والبنوك





عاودت المؤسسات الحكومية و مجمعات الجمهور وحركة المواصلات العمل اليوم الاثنين، بعد انقطاع دام لنحو أسبوع فيما بدأت الحركة التجارية العودة بشكل تدريجي في أسواق الخرطوم، وسط حذرٍ شديد.

وأكد عدد من التجار و المتعاملين مع المصارف لـ(السوداني)، معاودة العمل في الأسواق بينما فتحت بعض المصارف أبوابها للمتعاملين، فيما نفذ بعضها دعوات العصيان المدني احتجاحًا على الإجراءات الأخيرة للجيش.

و الأحد، أكدت تقارير صحفية بدء عمل المقاصة الإلكترونية في بنك السودان المركزي،إلى جانب إيداع مرتبات العاملين بالدولة.

الخرطوم: الطيب علي

السوداني