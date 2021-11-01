السودان.. تحالف “قوى الحرية والتغيير” يدعو لإسقاط الانقلاب وعودة رئيس الحكومة للقيام بمهامه





أعلن تحالف “قوى الحرية والتغيير” في السودان أنه قرر مواصلة تحركاته لإسقاط الانقلاب العسكري وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية.

وأضاف بيان للتحالف أنه “عقد ظهر اليوم بدار الأمة بأم درمان اجتماع المجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير”.

وتابع البيان “ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في البلاد وخلص للقرارات التالية، إسقاط الانقلاب العسكري، والتأكيد على محاسبة الانقلابين وتحقيق العدالة للشهداء والمصابين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا والعودة للنظام الدستوري ما قبل 25 أكتوبر”.

وأكد البيان على ضرورة “عودة رئيس الوزراء وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، والتأكيد القاطع بأنه لا حوار ولا تفاوض وأن الحرية والتغيير هيكل اتصال معروف ومتفق عليه، يهتم الآن بتوحيد قوى الثورة الحية والقوى المدنية والديمقراطية”.

المصدر: RT